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أحمد جودة - القاهرة - أغلق روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة، الباب أمام إمكانية عودته إلى الدوري البرازيلي، مؤكدًا تمسكه باستمراره مع الفريق السعودي.

فيرمينيو يحسم موقفه من الرحيل عن اهلي جدة

وأفادت تقارير صحفية برازيلية بوجود اهتمام من نادي فلامنجو بالتعاقد مع فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موقع "تورسيدوريس" البرازيلي أن فيرمينو يعد من بين الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف فلامنجو في الفترة المقبلة.

وأشار الموقع في تقريره إلى رغبة إدارة فلامنجو في تجديد تعاقد جابريل باربوسا "جابيجول" نجم الفريق، بالإضافة إلى تعزيز خط الهجوم بلاعب جديد، مما جعل اسم فيرمينو يبرز كأحد أهم المرشحين.

لكن الموقع تواصل مع ممثل اللاعب، الذي أكد عدم حدوث أي تواصل من جانب فلامنجو بشأن انتقال فيرمينو إلى صفوفه في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحاته للموقع البرازيلي أن انتقال فيرمينو إلى فلامنجو يواجه صعوبات، نظرًا لارتباط اللاعب بعقد مع الأهلي حتى 2026، فضلًا عن راتبه المرتفع، إذ يُعد ثالث أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري السعودي حسب الموقع.

وخاض فيرمينو 32 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 أخرى. يذكر أن بدايته في البرازيل كانت مع فيجيرينسي، قبل أن ينتقل إلى تومبينسي، ومنه إلى هوفنهايم الألماني الذي كان بوابته إلى ليفربول، حيث كانت تلك أفضل محطاته الاحترافية.