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أحمد جودة - القاهرة - تزداد عمليات البحث في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن تشكيل باير ليفركوزن المتوقع أمام أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي.

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موعد مباراة بايرن ليفركوزن وأتالانتا في الدوري الأوروبي

ويشهد مساء اليوم الأربعاء والموافق الثاني والعشرون من مايو مباراة قوية تجمع بين نادي بايرن ليفركوزن وأتالانتا على ملعب أفيفا في دبلن ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ليفركوزن وأتالانتا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل بايرن ليفركوزن المتوقع ضد أتالانتا

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.

خط الدفاع: بييرو هينكابي - جوناثان تاه - إدموند فيصل تابسوبا.

خط الوسط: أليكس جريمالدو - جرانيت تشاكا - إسيكييل بالاسيوس - جيريمي فريمبونج.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - جوناس هوفمان - باتريك تشيك.