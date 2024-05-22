نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتزال كروس.. ريال مدريد يحسم مصير لوكا مودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة ريال مدريد مصير لاعب الوسط الكرواتي، لوكا مودريتش وذلك خلال الموسم القادم 2024-2025.

ريال مدريد يحسم مصير لوكا مودريتش

كان العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024 وسط تكهنات برحيله للدوري الأمريكي.

وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قررت إدارة ريال مدريد تمديد عقد مودريتش حتى صيف 2025.

وأفادت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد توصل إلى اتفاق نهائي مع مودريتش بشأن العقد الجديد.

وأوضحت أن القرار جاء نتيجة للمستوى الممتاز الذي قدمه مودريتش في الأسابيع الأخيرة، ودوره البارز في بلوغ ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا. كما أن الإدارة لا ترغب في تعريض الفريق لصدمة بفقدان النجم الكرواتي إلى جانب توني كروس في نفس الصيف.

وذكرت الصحيفة أن مودريتش لا يفكر حاليًا في اعتزال كرة القدم، كما أنه لا يستبعد أن يكون وداعه للملاعب بعد كأس العالم 2026.

يُشار إلى أن توني كروس أعلن أمس الثلاثاء اعتزاله بعد نهاية منافسات يورو 2024.