عاجل | "محاط بالحمقى".. صلاح يثير الجدل برسالة صادمة عبر انستجرام

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أحمد جودة - القاهرة - أثار محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل مجددا ردًا على منتقديه في الفترة الأخيرة، بنشره غلاف كتاب يقرأه.

صلاح يثير الجدل برسالة صادمة عبر انستجرام

ونشر محمد صلاح، صورة غلاف كتاب يقرأه، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام" باسم "محاط بالحمقى"، الأنماط الأربعة للسلوك البشري، للكاتب توماس إريكسون.

محمد صلاح عبر انستجرام

ويدور الكتاب الذي يقرأه صلاح، حول فكرة الأشخاص الذين لديهم ملفات تعريف سلوك مختلفة، حيث أنه لا يمكن التعامل مع الجميع بنفس الطريقة، وكذلك كيف يرى الناس أنفسهم وعلاقتهم مع بيئتهم.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة في معسكر منتخب مصر المقرر له يوم 28 من شهر مايو الجاري، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026.