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أحمد جودة - القاهرة - يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر في مباراة الترسانة وحرس الحدود.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

وتبدأ. مباريات الجولة الأولى من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، بمباراتين هامتين.

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الترسانة والحدود في دورة الترقي للدوري الممتاز

حيث يواجه فريق الترسانة بقيادة المدير الفني حسين شكري، نظيره حرس الحدود بقيادة مدربه محمد مكي، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الترسانة.

حيث نجح الشواكيش من التأهل على حساب ديروط، بينما نجح الحدود في التأهل بعد تواجده في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري المحترفين.

بينما يلتقي منتخب السويس بقيادة مدربه سعد فاروق نظيره سبورتنج بقيادة مديره الفني أحمد فاروق، في الخامسة مساءً اليوم على استاد "المكس "بالإسكندرية.

حيث تمكن السويس من التأهل بعد تخطيه عقبة كهرباء الإسماعيلية، فيما نجح سبورتينج في تجاوزه فريق المنصورة.

