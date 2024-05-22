من هو معلق مباراة أتالانتا وباير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي؟

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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن من هو معلق مباراة أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أتالانتا وباير ليفركوزن

ويأتي ذلك في سياق مباراة بايرن ليفركوزن التي تقام ضد أتالانتا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي مساء اليوم الأربعاء والموافق الثاني والعشرون من مايو من منافسات نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وقد نجح نادي باير ليفركوزن في التأهل إلى النهائي بعدما فاز على روما الإيطالي بنتيجة 4-2.

في حين ضمن نادي أتالانتا تأهله بعدما تغلب على مارسيليا الفرنسي، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين أتالانتا وبايرن ليفركوزن مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي ومعلق اللقاء

وخصصت مجموعة قنوات بي إن سبورتس لمهمة نقل مباراة أتالانتا وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي وسيتولى عامر الخوذيري مهمة التعليق على أحداث المباراة.