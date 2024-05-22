نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. صلاح يصدم الجميع وأزمة كولر وحسام حسن.. مفاوضات الزمالك مع نجمي نهضة بركان و4 عروض أجنبية لضم لاعب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 22-5-2024 في السطور التالية:

صلاح يثير الجدل برسالة صادمة عبر انستجرام

أثار محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل مجددا ردًا على منتقديه في الفترة الأخيرة، بنشره غلاف كتاب يقرأه.

ونشر محمد صلاح، صورة غلاف كتاب يقرأه، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام" باسم "محاط بالحمقى"، الأنماط الأربعة للسلوك البشري، للكاتب توماس إريكسون.

محمد صلاح عبر انستجرام

اصطدام كولر وحسام حسن.. كيف تحل أزمة انضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمنتخب مصر؟

شهدت الساعات الأخيرة، جدلا واسعا حول موعد انضمام نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر منتخب مصر القادم، لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وأكد أحمد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "كولر يخطط لحسم لقب دوري أبطال إفريقيا يوم 25 مايو الجاري، وسيتم منح اللاعبين إجازة قد تصل إلى 5 أيام خوفا من الإجهاد والإصابات".

وتابع:" حسام حسن يرغب في وصول اللاعبين يوم 28 مايو، والمدرب السويسري قرر إرسالهم يوم 30 الأمر قد يكون تأخر يوم لبعض اللاعبين مثل محمد هاني وعبد المنعم، ولكن ليس من طبيعة الأهلي، مع جهاز ومصلحة منتخب مصر.

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رد رسمي من الزمالك على مفاوضات نجمي نهضة بركان

ترصد إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، بعض الصفقات الممكنة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد حل أزمة القيد التي تضرب القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

وأكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس مع أحمد شوبير:" جماهير نادي الزمالك هي السبب الأول في تحقيق لقب الكونفدرالية".

وتابع:" لقب الكونفدرالية أهم من كل إنجازاتي داخل الزمالك، وبعد فك القيد الأول بحثنا عن الصفقات المجانية بسبب الوضع المادي".

وواصل:" بعض الصفقات تنتظر الفرصة لإظهار مستواها الفني المميز ونسير بخطة محكمة وملف الصفقات الجديدة في يد جوميز الآن".

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4 عروض أجنبية لضم نجم الأهلي

تلقى العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروض خارجية للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تألقهم بشكل واضح.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الترجي التونسي، مساء يوم السبت القادم على ملعب ستاد القاهرة.

وأكد الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" البعض يتحدث أن محمد عبد المنعم لم يصل إليه أي عروض خارجية على المستوى الرسمي"

وتابع:" 4 أندية خارجية استفسرت عن موقف منعم مع الأهلي بينهم نادي ألماني وبلجيكي وسعودي وأخر فرنسي، قاموا بالتواصل مع الشركة التي تسوق اللاعب وليس مسؤولو الأهلي".

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الزمالك يكشف موعد دفع غرامة مساعد فيريرا

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن مجلس الإدارة كان في احتياج لتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية، مشددًا على أن البطولة ستفرق في مسيرة الفريق.

وأشار قائلا: "سنسدد غرامة البرتغالي روي أجواش خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "موقفنا في الدوري المصري غير جيد والفريق سيسعى للعودة للمنافسة على البطولة".

وقال أحمد سالم: "أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا".

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ريال مدريد يحسم مصير لوكا مودريتش

حسمت إدارة ريال مدريد مصير لاعب الوسط الكرواتي، لوكا مودريتش وذلك خلال الموسم القادم 2024-2025.

كان العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024 وسط تكهنات برحيله للدوري الأمريكي.

وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قررت إدارة ريال مدريد تمديد عقد مودريتش حتى صيف 2025.

وأفادت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد توصل إلى اتفاق نهائي مع مودريتش بشأن العقد الجديد.