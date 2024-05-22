الرياضة

اتحاد الكرة يكرم حسن وسامي بعد ظهورهما المشرف في كأس الأمم لكرة الصالات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكرم حسن وسامي بعد ظهورهما المشرف في كأس الأمم لكرة الصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم الحكمين محمد حسن وطارق سامي، عقب ظهورهما المشرف خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب.

اتحاد الكرة يكرم محمد حسن وطارق سامي

ونال التحكيم المصري إشادات بارزة بعد المستويات التي قدمها حسن وسامي خلال البطولة القارية، والتي توجت بإدارة محمد حسن المباراة النهائية للبطولة.

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وحضر التكريم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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