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أحمد جودة - القاهرة -

أصبح محمود حسن "تريزيجيه" نجم طرابزون سبور جاهزا للمشاركة في نهائي كأس تركيا ضد بشكتاش يوم الخميس بعد تعافيه من الإصابة، حسب جريدة الصباح التركية.

هل يشارك تريزيجيه في نهائي كأس تركيا

ويغيب تريزيجيه عن فريقه بسبب الإصابة في عضلة السمانة خلال لقاء سامسون سبور مطلع هذا الشهر.

وأوضح تقرير الجريدة التركية أن الجهاز الطبي لطرابزون أعطى الضوء الأخضر لتريزيجيه للمشاركة في اللقاء بعد العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأضاف التقرير أن عبد الله أفجي مدرب طرابزون قرر الاعتماد على الدولي المصري في التشكيل الأساسي

وسيتواجد تريزيجيه في خط الهجوم، إلى جانب بول أونواتشو وإيدين فيسكا، حسب التقرير.

فالثلاثي سجل 33 هدفًا وصنع 26 في موسم 2023-2024.

إذ سجل تريزيجيه 11 هدفا وصنع 5 مع فريقه التركي هذا الموسم.

بينما ​أحرز أونواتشو 16 هدفا وصنع 4، وإيدين فيسكا سجل 6 أهداف وصنع 17.