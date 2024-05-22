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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ من العمر 36 عامًا في 21 أغسطس المقبل، أنه من "الواضح تمامًا" أنه سيستمر في اللعب مع برشلونة الموسم المقبل، حيث يتطلع "للفوز بالألقاب".

وفي مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو، لم يبدِ المهاجم أي شكوك حول استمراره: "أريد أن أفوز بالعديد من الأشياء مع برشلونة وأنا متأكد من أننا يمكننا الفوز بالألقاب الموسم المقبل".

وأضاف: "أريد دائمًا الأفضل، ليس فقط لنفسي، ولكن أيضًا لزملائي، وأنا متأكد من أن هذا الفريق يمكنه الفوز بالألقاب الموسم المقبل، لأنني أرى ما نقوم به كل يوم وهذا هو الأهم بالنسبة لي لأنه نادٍ أحمله في قلبي. أريد أن أقدم الكثير للفريق والنادي".

ليفاندوفسكي يحدد مستقبله مع برشلونة



وبسؤاله عن المدة التي يرى أنه سيتنافس فيها على أعلى مستوى، أكد ليفاندوفسكي أنه يشعر بأنه "بحالة جيدة للغاية" مثلما كان قبل ثلاث أو أربع سنوات، وينعكس هذا الشعور على التدريبات.

وقال: "من المهم بالنسبة لي أن أستعد جسديًا بشكل جيد، وما لدينا من لاعبين، من الناحية التكتيكية أيضًا مهم، لكننا أقوياء كفريق. يمكنني اللعب على أعلى مستوى لمدة عامين على الأقل. إذا رأيت يومًا ما أنني لست على ما يرام، فسأكون أول من يقول ذلك. قبل 15 عامًا بدأت العمل لكي أتمكن الآن من الاستمرار في اللعب لمدة عامين أو ثلاثة أخرى، وأنا أعتني بنفسي وأتناول الطعام بشكل جيد".

وأشار إلى أنه كان يتوقع من برشلونة هذا الموسم "أن يفعل أكثر" من تحقيق المركز الثاني في الدوري، أما بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، فيؤكد ليفاندوفسكي أنه يفكر فقط في مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان في مونتجويك.



قال: "لقد كان يومًا واحدًا، وهذه التجربة، أعتقد أنها مهمة جدًا بالنسبة لنا. من الصعب هضمها الآن، ولكن بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن تكون مهمة جدا. في الدوري، فاز ريال مدريد بالعديد من المباريات دون أن يلعب بشكل جيد، وأعتقد أن هذا شيء يجب أن نتحسن فيه الموسم المقبل".

وقال: "أريد بالتأكيد اللعب 10 أو 12 عامًا أو أكثر في كرة القدم، لدي خبرة وأريد مساعدته بالعقلية. وبالنسبة للعقلية الآن، من المهم أن تكون أقدامك على الأرض وأن تفكر على المدى الطويل".

وأكد ليفاندوفسكي أن جمال "لديه مستقبل عظيم". وقال: "من بداية الموسم حتى الآن، يمكنني القول إنه اتخذ خطوة إلى الأمام. أرى الآن أشياء كثيرة لم أرها في البداية، ليس فقط من أجله، ولكن أيضًا بالنظر إلى الفريق".