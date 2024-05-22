رسميًا.. سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعب في دوري التشامبيون شيب

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أحمد جودة - القاهرة - سطعت نجم قائد ولاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إبسويتش تاون، سام مرسي، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية لموسم 2023/2024 بتصويت الجمهور.

سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعب

ترشح مرسي للجائزة بعد أداءه المتميز الذي قاد إبسويتش للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام لأكثر من 20 عامًا.

يعد سام مرسي، الذي يحمل الجنسية المصرية، من أبرز اللاعبين في فريق إبسويتش منذ انضمامه عام 2021، بعد رحيله من ميدلسبره، في خطوة كانت مفاجئة للغاية آنذاك نظرًا لأن فريقه السابق كان ينافس في الدرجة الثالثة.

بقيادة مرسي وزملائه، نجح إبسويتش في تحقيق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله متأهلًا للمنافسة على لقب أفضل لاعب في المسابقة لهذا الموسم.

بفوزه بالجائزة، سينضم سام مرسي إلى محمد صلاح، جناح ليفربول ومنتخب مصر، كثاني اللاعبين المصريين المتواجدين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم، مما يبرز الموهبة العربية في عالم كرة القدم الإنجليزية.