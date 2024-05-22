نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يتقدم على الترسانة 2-1 في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع فريق حرس الحدود الذي يحل ضيفًا على نظيره الترسانة في ملعب حسن الشاذلي، بتقدم الحرس 2-1، في إطار منافسات افتتاح مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز.



الشوط الأول من مباراة الترسانة وحرس الحدود

انطلقت صافرة الحكم معلنة بداية الشوط الأول بين الترسانة وحرس الحدود، ودخل الفريقين بحماس شديد من أجل حسم المباراة مبكرًا.

ومع الدقيقة "12" نجح لاعب حرس الحدود محمد مصطفى من إحراز الهدف الأول في شباك الترسانة.

ومع الدقيقة "31" أدرك الشواكيش هدف التعادل عن طريق النجم الليبيري أوجوستين أوتو من ركلة الجزاء.

الهدف الثاني لفريق حرس الحدود عن طريق محمود أبو جودة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع

وحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر في مباراة الترسانة وحرس الحدود، في مباراة اليوم التي أقيمت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

