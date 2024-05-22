نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة حول مفاوضات برشلونة مع هانزي فليك لخلافة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية إسبانية كشفت عن مستجدات جديدة في مسألة قدوم هانزي فليك إلى نادي برشلونة لتدريب الفريق في الموسم القادم. يُرتبط ارتباطًا وثيقًا هانزي فليك بفرصة تولي مسؤولية تدريب برشلونة، وذلك استنادًا إلى رغبة خوان لابورتا، رئيس النادي.

مفاوضات برشلونة مع فليك لخلافة تشافي

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن المدير الرياضي للنادي وأحد أعضائه في طريقهما إلى لندن لإجراء مقابلة مع المدرب الألماني هانزي فليك ووكيل أعماله في وقت متأخر من اليوم. من المتوقع أن يبحثوا مع فليك إمكانية توليه المسؤولية الفنية للفريق في الموسم القادم.

وحسب ما أُشيع في الصحف الإسبانية، فإن لابورتا جاهز للتخلي عن خدمات تشافي هيرنانديز من أجل جلب فليك، الذي رفض بالفعل فكرة تدريب تشيلسي وأبلغ النادي الإنجليزي بالقرار.

في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع فليك، سيكون تشافي هيرنانديز على وشك خوض آخر مبارياته كمدرب لبرشلونة، وذلك في الجولة 38 من الدوري الإسباني حيث سيلتقي الفريق مع إشبيلية، قبل أن يعلن النادي القرار الرسمي بشأن خليفة هيرنانديز في المنصب.