نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة منتخب أسكتلندا النهائية في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".. استدعاء ثنائي ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيف كلارك، المدير الفني لمنتخب أسكتلندا لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في بطولة يورو 2024 التي ستُقام في ألمانيا خلال الصيف الحالي. وفي إعلانه يوم الأربعاء، كشف كلارك عن تشكيلة تضم 28 لاعبًا لخوض هذا الحدث الكروي الكبير، المقرر من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وقبل انطلاق البطولة، سيخوض المنتخب الأسكتلندي مباراتين ودّيتين، حيث سيلتقي كل من جبل طارق وفنلندا في بداية يونيو المقبل.

ويتواجد المنتخب الأسكتلندي نفسه في المجموعة الأولى ليورو 2024، حيث سيتنافس مع ألمانيا والمجر وسويسرا، ومن بين اللاعبين المدرجين في القائمة، يتميز وجود ثنائي ليفربول، وهما القائد أندرو روبرتسون واللاعب الشاب بن دوك، اللذان سيلعبان دورًا بارزًا في تشكيلة المنتخب الأسكتلندي.

قائمة منتخب أسكتلندا النهائية في يورو 2024

حراسة المرمى: زاندر كلارك (هارت أوف ميدلوثيان)، كريج جوردون (هارت أوف ميدلوثيان)، أنجوس جان (نوريتش سيتي)، ليام كيلي (ماذرويل).

خط الدفاع: ليام كوبر (ليدز يونايتد)، جرانت هانلي (نوريتش سيتي)، هندري (الاتفاق)، سكوت ماكينا (إف سي كوبنهاجن)، روس ماكروري (بريستول سيتي)، رايان بورتيوس (واتفورد)، أنتوني رالستون (سلتيك)، أندرو روبرتسون (ليفربول)، جون سوتار (رينجرز)، جريج تايلور (سلتيك)، كيران تيرني (ريال سوسيداد).

خط الوسط: ستيوارت أرمسترونج (ساوثهامبتون)، رايان كريستي (بورنموث)، بيلي جيلمور (برايتون)، رايان جاك (رينجرز)، جون ماكجين (أستون فيلا)، كالوم ماكجريجور (سلتيك)، كيني ماكلين (نوريتش سيتي)، سكوت ميكتوميناي (مانشستر يونايتد).

خط الهجوم: تشي آدامز (ساوثهامبتون)، بن دوك (ليفربول)، ليندون دايكس (كوينز بارك رينجرز)، جيمس فورست (سلتيك)، لورانس شانكلاند (هارت أوف ميدلوثيان).