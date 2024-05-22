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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مدينة فرانكفورت الألمانية ستستضيف نهائي بطولة الدوري الأوروبي في 2027.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مدينة ألمانية الحدث، بعد هامبورغ في 2010 وكولن في 2020.

في الوقت نفسه، تستضيف مدينة لايبزغ نهائي بطولة دوري المؤتمر في 2026.

فرانكفورت تستضيف نهائي الدوري الأوروبي 2027

وقررت اللجنة التنفيذية خلال اجتماع في دبلن قبل المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي تقام في وقت لاحق من اليوم وتجمع بين باير ليفركوزن وأتالانتا، أن بودابست ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2026.



وتم تعليق قرار إقامة نهائي 2027 حتى سبتمبر المقبل، وذلك حتى يقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معلومات حول خطط تجديد إستاد سان سيرو في ميلانو.

بالإضافة إلى ذلك، منح "يويفا" إسطنبول حق استضاف نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2026 ودوري المؤتمر الأوروبي في 2027.

