انت الأن تتابع خبر كأس الملك هدف النصر: المريسل يُشيد بإدارة العالمي ويكشف أخطاء الهلال القاتلة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرى الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل أن فريق النصر يقف على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم السعودية. ويعود هذا التفاؤل إلى تركيز إدارة النصر على بطولة كأس الملك، حيث تسعى لبدء الموسم ببطولة وإنهائه بنفس البطولة.

يُؤكد المريسل على أن قدرات النصر تُضاهي قدرات الهلال، وأن الأخطاء الإدارية وفقدان اللياقة البدنية هما السببان الرئيسيان وراء عدم فوز النصر بلقب الدوري this season.

ومع ذلك، يُعرب المريسل عن خيبة أمله من أداء كل من الهلال والنصر في بطولة دوري أبطال آسيا، مع احترامه للفريق الإماراتي العين، لكنه يرى أن هذا الفريق لا يملك القدرة على هزيمة أقوى فريقين في القارة