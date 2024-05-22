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أحمد جودة - القاهرة - فوز حرس الحدود وسبورتنج في افتتاح الدورة الرباعية

أسفرت نتائج مواجهات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، فوز فريق حرس الحدودبقيادة محمد مكي على فريق الترسانة بقيادة حسين شكري بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف تقدم فريق حرس الحدود بهدف محمد مصطفى في الدقيقة 11 وتعادل فريق الترسانة في الدقيقة 24عن طريق أوجستين اوتو بركلة جزاء "غريبة احتسابها الحكم محمود البنا ركلة جزاء "غريبة" بعد لمس الكرة ليد لاعب الترسانة.

وإدرك اسلام سمير الهدف الثاني لحرس الحدود في الوقت الضائع.

وعزز النتيجة محمود ممدوح بالهدف الثالث للحرس في الدقيقة 14 من الشوط الثاني.

وقلص ميدو العطار النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للترسانة في الدقيقة 34 من الشوط الثاني.

دخل فريق الترسانة اللقاء بتشكيل تكون من:

عمر ساجد، بلال محمود،احمد عماد،محمد حسين،خالد مسعد، اسلام عصام،محمد سامي،محمد يوسف، أوجستين

اوتو، حسن جابر،محمود هاني.

وتواجد في البدلاء..

محمد مرضي،محمد صبري،كريم خميس،محمد محمود خضر، محمد جمعه شيكا،ميدو العطار،محمد الفيل،حازم عبد المقصود،يوسف علي.

بينما دخل فريق حرس الحدود اللقاء بتشكيل تكون من: كريم عماد، خالد سامي، محمود ممدوح، احمد شديد قناوي،

عبدالله محمود،مصطفى جمال،محمودمحمد، ومحمدمصطفي،

محمد أحمد، مؤمن عوض، اسلام سمير.



وتواجد في البدلاء..

أحمد سيد،احمد داود، احمد شعبان، عبد الرؤوف محمد، احمد فتحي، محمد رفعت،جلال الشرقاوي، ايمانويل ديفيد،

بدر السيد.

أدار المباراة الحكم محمود البنا حكم ساحه وعاونه محمد محمود مساعد اول وهشام دسوقي مساعد ثاني ومحمود وفا حكم رابع

ادار المباراة الحكم محمود البنا حكم ساحه وعاونه محمد محمود الدسوقي مساعد اول وهشام الدسوقي مساعد ثاني

ومحمود وفا حكم رابع.

فوز سبورتنج

حقق فريق سبورتنج بقيادة احمد فاروق الفوز على نظيره فريق منتخب السويس بهدف دون رد سجله طارق السيد في الدقيقة 16 من الشوط الثاني.



وأدار المباراة الحكم محمد سلامه حكم ساحه وعاونه سمير جمال مساعد اول وهاني خيري مساعد ثاني ومحمد العتباني

حكم رابع.

الترتيب

1. حرس الحدود 3 نقاط

2- سبورتنج 3 نقاط

3- منتخب السويس دون نقاط

4- الترسانة دون نقاط