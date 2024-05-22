نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد ينهي اتفاقه مع ظهير برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى مسؤولو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إجراءات التعاقد مع ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي أتلتيكو مدريد يقترب من حسم تعاقده مع الظهير الإسباني ماركوس ألونسو من صفوف نادي برشلونة.

وأوضحت أن ماركوس ألونسو سوف ينتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد في صفقة مجانية حيث أن عقده مع النادي الكتالوني ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت إلى أنه بناءً على رغبة المدرب دييجو سيميوني فإن مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد أنهوا إجراءات التعاقد مع ماركوس ألونسو.

وابتعد ألونسو عن المشاركة مع نادي برشلونة هذا الموسم بسبب تعرضه لإصابة قوية في الفترة الأخيرة وتواجد اللاعب بالدي.