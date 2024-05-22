نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاثية.. حرس الحدود يفوز على الترسانة في دوري الترقي للممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى المباراة التي جمعت فريق حرس الحدود الذي يحل ضيفًا على نظيره الترسانة في ملعب حسن الشاذلي، بفوز الحرس 3-1، في إطار منافسات افتتاح مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز.



أحداث مباراة الترسانة وحرس الحدود

انطلقت صافرة الحكم معلنة بداية الشوط الأول بين الترسانة وحرس الحدود، ودخل الفريقين بحماس شديد من أجل حسم المباراة مبكرًا.



ومع الدقيقة "12" نجح لاعب حرس الحدود محمد مصطفى من إحراز الهدف الأول في شباك الترسانة.

ومع الدقيقة "31" أدرك الشواكيش هدف التعادل عن طريق النجم الليبيري أوجوستين أوتو من ركلة الجزاء.



وجاء الهدف الثاني لفريق حرس الحدود عن طريق محمود أبو جودة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع.



وفي الدقيقة "60" من عمر الشوط الثاني عزز فريق حرس الحدود النتيجة بهدف عن طريق رأسية محمد ممدوح ليسجل الهدف الثالث في شباك الترسانة.

واستطاع فريق الترسانة تقليص النتيجة في الدقيقة "78" عن طريق رأسية من البديل ميدو العطار.

وحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر في مباراة الترسانة وحرس الحدود، في مباراة اليوم التي أقيمت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.