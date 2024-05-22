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أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة نادي مانشستر سيتي موقفها من بيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، برناردو سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يرغب نادي باريس سان جيرمان، بقيادة رئيسه ناصر الخليفي، في ضم جناح مانشستر سيتي لتعويض رحيل كيليان مبابي.

مانشستر سيتي يحدد سعر بيع برناردو سيلفا

وأفادت شبكة "فوتبول إنسايدر" أن برناردو سيلفا سيكون متاحًا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الشبكة أن إدارة مانشستر سيتي قررت أن أي نادٍ يرغب في ضم اللاعب البرتغالي يجب عليه دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده، والذي تم توقيعه مع النادي الإنجليزي في موسم 2023.

جدير بالذكر أن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، معجب بشدة ببرناردو سيلفا ويرغب في ضمه لتعزيز صفوف الفريق الباريسي في الموسم المقبل.

خلال هذا العام، شارك سيلفا في 48 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 10 أهداف.

انضم سيلفا إلى مانشستر سيتي قادمًا من موناكو الفرنسي في صيف 2017، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع النادي في موسم 2026.