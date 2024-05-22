مانشستر يونايتد يحدد موعد إقالة إيريك تين هاج ويحدد البدائل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الإيطالي الشهير في شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد اتخذ قرارًا بإقالة المدير الفني الحالي، إيريك تين هاج.

مانشستر يونايتد يحدد موعد إقالة إيريك تين هاج

أشار دي مارزيو إلى أن مانشستر يونايتد قرر إقالة تين هاج بغض النظر عن نتيجة مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، التي ستقام يوم السبت المقبل.

وأكد دي مارزيو أن مانشستر يونايتد سيعين مديرًا فنيًا جديدًا للموسم القادم، وأن هناك ثلاثة أسماء مرشحة لتولي هذا المنصب.

من بين المرشحين، كيرن ماكينا، المدير الفني الحالي لإيبسويتش تاون الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، وماوريسيو بوتشيتينو الذي رحل مؤخرًا عن تشيلسي.

وأضاف دي مارزيو أن روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لبرايتون، هو أيضًا ضمن القائمة المرشحة، ولكن لم يحدث أي تواصل مباشر معه خلال الأيام القليلة الماضية.

بهذا الإعلان، يبدو أن مانشستر يونايتد يخطط لإجراء تغييرات كبيرة في طاقمه الفني استعدادًا للموسم المقبل، بغض النظر عن نتائج الموسم الحالي.