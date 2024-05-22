انت الأن تتابع خبر مستقبل الهلال بيد الفراج ...واستبعادة من الفريق الموسم القادم فرصة ذهبية للنصر للتربع على روشن... الجاسر يزلزل روشن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الجاسر: الفرج رمز الهلال.. لا غنى عنه في الموسم القادم!
أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر على أهمية بقاء نجم فريق الهلال سلمان الفرج في الموسم المقبل، مشددًا على أنه "رمز الهلال" ووجوده ضروري في غرفة الملابس.
وقال الجاسر:
- "أتمنى ألا يستبعد سلمان الفرج عن الفريق في الموسم القادم بعد كل ما قدمه للهلال في السنوات الماضية".
وأضاف:
- "شاهدنا لاعبين كبارًا استمروا مع الهلال حتى سن 37 عامًا، مثل يوسف الثنيان وسامي الجابر، ووجود لاعبين مثل سلمان الفرج مهم جدًا خاصة في غرفة الملابس، خصوصًا في ظل عدم وجود لاعب يستحق أن يأخذ مكانه".
- ويُعد الفرج من أبرز لاعبي الهلال، حيث حقق مع الفريق العديد من الإنجازات، من بينها لقب دوري أبطال آسيا 4 مرات، ولقب الدوري السعودي 6 مرات.
- ويُعرف الفرج بقدرته على قيادة الفريق داخل الملعب وخارجه، كما أنه يتمتع بشخصية قوية واحترام كبير من زملائه.
- وتأتي دعوة الجاسر لبقاء الفرج في ظل مخاوف من إمكانية استبعاده من الفريق بسبب تقدمه في السن.