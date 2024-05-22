مستقبل الهلال بيد الفراج ...واستبعادة من الفريق الموسم القادم فرصة ذهبية للنصر للتربع على روشن... الجاسر يزلزل روشن

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رياض - احمد صلاح - الجاسر: الفرج رمز الهلال.. لا غنى عنه في الموسم القادم!

أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر على أهمية بقاء نجم فريق الهلال سلمان الفرج في الموسم المقبل، مشددًا على أنه "رمز الهلال" ووجوده ضروري في غرفة الملابس.

وقال الجاسر:

"أتمنى ألا يستبعد سلمان الفرج عن الفريق في الموسم القادم بعد كل ما قدمه للهلال في السنوات الماضية".

وأضاف: