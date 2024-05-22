نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد إعلان لوكا مودريتش اعتزاله كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت مصادر صحفية عن موعد كشف النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني اعتزاله كرة القدم.

موعد اعتزال لوكا مودريتش

وأكدت تقارير صحفية أن الدولي الكرواتي لوكا مودريتش يقترب من تمديد عقده مع نادي ريال مدريد لمدة موسم واحد وعدم رحيله نهاية الموسم الحالي.

وأوضح الصحفي خوسيه فيليكس دياز أن مودريتش لا يريد اعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية حيث أنه سيجدد عقده مع نادي ريال مدريد.

وأشار إلى أن لوكا مودريتش يخطط لإعلان اعتزاله كرة القدم بعد بطولة كأس العالم في عام 2026 والتي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وارتبط لوكا مودريتش بمغادرة صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي بناءً على رغبته بسبب قلة مشاركاته.