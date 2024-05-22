مارسيل كولر يكشف عن بديل علي معلول في مواجهة الأهلي والترجي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن التشكيل المتوقع للفريق في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وأوضح المصدر أن المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، قد قرر خوض مباراة الإياب بنفس التشكيلة التي لعبت مباراة الذهاب، باستثناء مركز الظهير الأيسر.

كولر يكشف عن بديل علي معلول أمام الترجي التونسي

وأضاف المصدر أن كولر يفاضل بين اللاعبين كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا لشغل مركز الظهير الأيسر في المباراة النهائية، يُذكر أن فريق الأهلي سيواجه نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، حسين الشحات.

يواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش، حيث يركز المدير الفني، مارسيل كولر، على بعض الأمور الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة. كما يكثف كولر جلساته مع اللاعبين لتحفيزهم على تقديم أداء قوي وتنفيذ التعليمات بدقة لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.