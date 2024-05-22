نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديكو يجتمع مع مدرب برشلونة الجديد في لندن لخلافة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية عن اجتماع بين ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني ومدرب النادي الكتالوني الجديد بعد الاستقرار على رحيل تشافي.

واستقر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على رحيل المدرب تشافي هيرنانديز نهاية الموسم بسبب حديثه عن مشكلة النادي المالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة سيلتقي اليوم الأربعاء مع الألماني هانز فليك لمناقشة عملية توليه تدريب النادي في لندن.

وتابعت الصحيفة أن ديكو سوف يناقش مع هانز فليك في لندن فكرة تدريب نادي برشلونة بداية من الموسم المقبل بعد رحيل تشافي.

وتعتبر آخر مباريات المدرب تشافي هيرنانديز مع نادي برشلونة هي مباراة البارسا القادمة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني هذا الموسم.