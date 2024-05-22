مروان عطية يؤكد: التركيز الشامل على الترجي واحترام الزمالك في سباق الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، جاهزية فريقه التامة لمواجهة الترجي المرتقبة.

صرح مروان عطية عبر صفحة الأهلي على فيسبوك قائلًا: مباراة الذهاب كانت لها ظروفها الخاصة، والآن لدينا فرصة جيدة على ملعبنا ووسط جماهيرنا لحسم اللقب.

الفريق بأكمله في حالة تركيز شديد والتزام بتعليمات المدير الفني.

وأردف: الزمالك فريق كبير ويستحق الفوز بالكونفدرالية، لكن تركيزنا منصب حاليًا على مواجهة الترجي، لا نفكر في بطولة السوبر الآن، بل نسعى لحسم اللقب وإسعاد جماهيرنا أولًا.

تتويج الزمالك وترقب الأهلي

حقق الزمالك بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي في النهائي.

ويترقب الزمالك الفائز من مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في السوبر الإفريقي.

في الوقت نفسه، سجل الأهلي رقمًا قياسيًا بوصوله إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون هزيمة متتالية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة.

تحدي العودة.. الأهلي يواجه الترجي في المباراة الحاسمة

بعد عودته من تونس بتعادل سلبي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024، يستعد الأهلي لمواجهة الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في مواجهة محورية لحسم اللقب.