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أحمد جودة - القاهرة - أكد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن مباراة السبت أمام الترجي التونسي في إياب دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة، ولكن اللاعبين في حالة من التركيز الشديد؛ من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف أن الفريق يستعد بشكل قوي لمباراة الإياب، والجميع ملتزم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في التدريبات، ويبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير والتتويج باللقب الإفريقي للعام الثاني على التوالي.

كريم فؤاد: هدفنا التتويج بدوري الأبطال وإسعاد الجماهير

وأكد أن الجميع داخل صفوف الفريق متحمس للغاية وجاهز لخوض هذه المباراة، وأي لاعب سيشارك سيسعى لتقديم كل ما لديه وبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير وتقديم ٩٠ دقيقة تليق باسم وتاريخ النادي.

وأوضح لاعب الأهلي أن عامل التاريخ له دور مهم ولكنه ليس حاسمًا في نتيجة المباراة، وكل جيل له ظروفه، والفريق يحترم بشدة منافسه الترجي، وسيخوض المباراة بكل قوة.