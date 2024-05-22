محمود الخطيب يستقبل بعثة الترجي في القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال بعثة فريق الترجي التونسي فور وصولها إلى القاهرة استعدادًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الترجي التونسي إلى القاهرة منذ قليل استعدادًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص رئيس النادي الأهلي، على الترحيب ببعثة النادي التونسي فور وصولها إلى القاهرة مؤكدًا على عمق العلاقات بين كلا الناديين.

وكان التعادل السلبي دون أهداف قد فرض نفسه على مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في تونس.