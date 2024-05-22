نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يعلق على تعاقد ريال مدريد مع مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على تعاقد نادي ريال مدريد مع كيليان مبابي.

وبحسب تقارير صحفية فإنه سوف يتم الإعلان عن انتقال كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد رسميا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المؤكد أن يحدث مبابي ثورة كبرى في هجوم نادي ريال مدريد في الموسم القادم بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

وأكد ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية له عن انتقال مبابي لريال مدريد:" كيليان مبابي لاعب لا يصدق وسيكون ريال مدريد أقوى، لكن عقليتنا هي أنه إذا كنا فريقًا وعملنا معًا يمكننا التغلب عليهم".

ويواصل نادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره إشبيلية في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني يوم الأحد القادم.