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أحمد جودة - القاهرة - استعاد فريق أهلي جدة أحد نجومه قبل مواجهة الرائد المرتقبة، المقرر إقامتها يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين.

بشرى سارة لأهلي جدة قبل مواجهة الرائد

يحتل "الراقي" المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعد تحقيق 18 انتصارًا، و7 تعادلات، و7 هزائم.

شهدت بعثة الفريق المغادرة إلى مدينة القصيم عودة المحترف الإسباني الشاب جابري فيجا، بعد غياب طويل عن الفريق.

غاب فيجا عن مباريات الأهلي منذ فبراير الماضي، بسبب إصابته خلال الانتصار على الطائي بنتيجة 4-1، ضمن الجولة 21 من الدوري.

تشكل عودة فيجا دفعة قوية للفريق الأهلاوي، وإن جاءت في وقت متأخر، نظرًا لاقتراب الموسم من نهايته مع بقاء جولتين فقط في المسابقة.

شارك فيجا، البالغ من العمر 21 عامًا، في 19 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.