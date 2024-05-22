نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يحسم مصيره من مغادرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة الإسباني الجدل بشأن رحيله عن النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وظهرت الكثير من التقارير مؤخرا تؤكد رغبة مسؤولي نادي برشلونة في بيع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي بسبب عدم ثبات مستواه مع الفريق.

وبحسب تقارير صحفية فإن نادي أتلتيكو مدريد يخطط للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي إذا رحل عن نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية له بشأن مستقبله مع البارسا:" الموسم المقبل سأكون في برشلونة هذا أمر واضح".

وأكد عن انتقال مبابي لريال مدريد:" كيليان مبابي لاعب لا يصدق وسيكون ريال مدريد أقوى، لكن عقليتنا هي أنه إذا كنا فريقًا وعملنا معًا يمكننا التغلب عليهم".