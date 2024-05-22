نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف سبب غياب فتوح عن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الخميس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن أحمد فتوح يعاني من إصابة عبارة عن آلام في العضلة الضامة، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، على استبعاده من قائمة مباراة مودرن فيوتشر.

وأضاف محمد أسامة أن فتوح اشتكى من هذه الإصابة قبل مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكن تم التعامل معه طبيًا وتجهيزه بالشكل المناسب.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.