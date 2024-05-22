عاجل.. تشكيل باير ليفركوزن وأتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، عن تشكيل الفريق لمواجهة أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي. تأهل باير ليفركوزن إلى النهائي بعد تفوقه على روما الإيطالي، في حين تجاوز أتالانتا فريق مارسيليا في نصف النهائي، بعد أن تسبب في خروج ليفربول من البطولة.

تشكيل باير ليفركوزن أمام أتالانتا

سيعتمد باير ليفركوزن على طريقة اللعب المعتادة 3-4-2-1، حيث يقود الهجوم أمين عدلي، بينما يتشارك جرانيت تشاكا وبالاسيوس في وسط الملعب بدلًا من أندريخ.

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: ستاناسيتش، جوناثان تاه، هينسابي

وسط الملعب: فريمبونج، بالاسيوس، جرانيت تشاكا، هينسابي

وسط الملعب الهجومي: جريمالدو، فيرتز

الهجوم: أمين عدلي

تشكيل أتالانتا أمام باير ليفركوزن

على الجانب الآخر، يستعيد أتالانتا مهاجمه الهداف جيانلوكا سكاماكا، بالإضافة إلى كوبيمينرز ودي كيتيلاري كجزء من ثلاثي الهجوم الخطير. يغيب عن الفريق اللاعب الهولندي مارتن دي رون بسبب إصابة في الفخذ، ويلعب الفريق بطريقة مشابهة 3-4-2-1 تحت قيادة المدرب الإيطالي جيامباولو جاسبريني.