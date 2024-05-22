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أحمد جودة - القاهرة - رفض الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، محاولات صندوق الاستثمار السعودي لضمه إلى أحد أندية دوري روشن السعودي للموسم المقبل.

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل للدوري السعودي

ترددت العديد من التقارير عن اهتمام أندية كبرى في الدوري السعودي بالتعاقد مع جريزمان خلال الصيف المقبل، علمًا بأنه مرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2026.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن جريزمان سيجدد عقده مع أتلتيكو مدريد في المستقبل القريب.

وقال خبير الانتقالات: "تواصلت بعض الأندية السعودية مع النجم الفرنسي بشأن صفقة محتملة، لكنه يفضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي بعد انتهاء تجربته مع أتلتيكو مدريد".

يُعد جريزمان من أبرز نجوم "الروخيبلانكوس" بفضل قدراته التكتيكية المتنوعة وقدرته على اللعب في مراكز متعددة، إضافة إلى سجله التهديفي الرائع، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 8 أهداف في 47 مباراة بمختلف المسابقات.