قناة الأهلي تُفجر مفاجأة قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة النادي الأهلي عن مفاجأة لجماهير الأحمر بشأن مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

قناة الأهلي تُفجر مفاجأة قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت القادم الموافق 25 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري الأبطال.

وكشفت قناة النادي الأهلي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اتفق مع النجم المصري محمد رمضان لإحياء حفل النهائي قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

واكدت قناة الأهلي أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أنهى كافة الإجراءات والاتفاقات مع محمد رمضان ليحيي الحفل قبل انطلاقها بساعة، وشوف تستغرق 10 دقائق.

وانتهت المواجهة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على ملعب رادس بالتعادل السلبي دون أهداف.