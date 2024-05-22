نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تواصل رعايتها للأحداث العالمية وتوقع عقد إستضافة سوبر جلوب كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيم مساء اليوم حفل توقيع إستضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة وإتحاد كرة اليد وتحت إشراف الإتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

وشهد حفل التوقيع حضور كلا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومسئولو الشركة المتحدة للرياضه المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى ونائبه سيف الوزيرى و مسئولو اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين.

وشهد التوقيع دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وجمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية وحسين لبيب رئيس نادى الزمالك .

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر علي مستوي الأندية في العالم والتي تشارك فيها ابطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة علي أحدث طراز عالمي.

كما منح الإتحاد الدولي مصر حق بطولة أخري من العيار الثقيل وهي بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم

شهدت الكواليس مجهود كبير ومفاوضات علي اعلي مستوي خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي والاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الامين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالإضافة إلي الدور الكبير للشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي راعي اتحاد اليد التي لعبت دورا محوريا في التفاصيل.