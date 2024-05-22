اسماء مفأجاة.. من يخلف توني كروس في ريال مدريد؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اسماء مفأجاة يدرس نادي ريال مدريد الأسباني، التعاقد معاهم من اجل تعويض غياب النجم الألماني توني كروس.

وأعلن النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم، عقب نهاية بطولة يورو 2024.



أسماء مفأجاة لخلافة توني كروس في ريال مدريد

ذكرت صحيفة أس الإسبانية، ان ريال مدريد، وضع بعض الاسماء من أجل تعويض الألماني توني كروس في خط الوسط.

وقالت الصحيفة ان الريال يدرس التعاقد مع جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ، بجانب رودريجو هيرنانديز كاسكانتي لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

اعتزال توني كروس بنهاية الموسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أن الألماني توني كروس، قرر اعتزال كرة القدم، بعد بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي ستقام في ألمانيا خلال الصيف الحالي.

فاز توني كروس مع ريال مدريد بـ 22 لقبًا في 463 مباراة حتى الآن، 4 كؤوس أوروبية، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 1 كأس الملك و4 سوبر كؤوس من اسبانيا.

