حقيقة مفاوضات برشلونة مع هانز فليك لقيادة البلوجرانا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة مفاوضات مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، مع الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، لقيادة الفريق الكتالوني حال إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه.

ويبدو أن أيام تشافي مدرب البرسا مع الفريق الكتالوني أصبحت معدودة، حيث بات على مقربة من الإقالة بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وقال الصحفي روجر توريلو صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنت بيئة المدرب هانزي فليك تنفي وجود أي اجتماع مع إدارة برشلونة الرياضية في لندن.

وأضاف:" لا يوجد أي اجتماع يذكر بين ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة وبويان كريكيتش منسق كرة القدم مع فليك".

وأكمل:" ديكو وبويان سافرا إلى لندن للتوقف في طريقهما إلى دبلن الأيرلندية لحضو نهائي الدوري الأوروبي بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني".

ونفت عدة مصادر مباشرة من المدرب الألماني للموند ديبورتيفو الإسبانية أن يكون اللقاء قد تم في لندن من الأساس.