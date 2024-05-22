ما موقف الأهلي؟.. عمرو السولية يتلقى عرضًا للرحيل عن الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض مقدم لعمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، للانتقال إلى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الأهلي لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

عمرو السولية يتلقى عرضًا للرحيل عن الأهلي

عانى عمرو السولية من سلسلة من الإصابات هذا الموسم، مما أدى إلى غيابه لفترات طويلة عن صفوف الفريق. كانت آخر إصاباته قد منعته من المشاركة في قائمة الفريق لمباراة الذهاب أمام الترجي، التي أقيمت مساء السبت الماضي.

نشر الحساب الرسمي لقنوات "الكأس" على موقع التواصل الاجتماعي "X" معلومة عن تلقي عمرو السولية عرضًا من أحد أندية الدوري القطري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يجدر بالذكر أن الأهلي قد استغنى عن خدمات حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انتقل إلى صفوف الوكرة القطري.

في إطار استعداداته لمواجهة الترجي، يجري فريق الأهلي تدريبات بدنية وفنية مكثفة لتحضير اللاعبين لمباراة الإياب الحاسمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.