محمد صلاح يثير تساؤلات جماهير ليفربول بسبب "الحمقى"

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أحمد جودة - القاهرة - أثار محمد صلاح، الجناح المصري لفريق ليفربول الإنجليزي، تكهنات الجماهير بعد نشر منشور غامض عبر حسابه في "إنستجرام"؛ ينتهي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز بأداء مميز من صلاح، حيث سجل 18 هدفًا مع ليفربول وساهم في تحقيق المركز الثالث في الجدول.

محمد صلاح يثير تساؤلات جماهير ليفربول

ترددت التكهنات حول مستقبل صلاح وإمكانية رحيله عن ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية، وزادت هذه التكهنات عندما نشر صلاح صورة لغلاف كتاب "محاط بالحمقى" للكاتب توماس إريكسون على حسابه في "إنستجرام".

ركزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على تعليقات الجماهير حول هذا المنشور، حيث عبر أحد المستخدمين عن تساؤله حول معنى المنشور، بينما أعرب آخرون عن استغرابهم من توقيت النشر وطلبوا توضيح المقصود منه.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم القادم، وتم تعيين المدرب الهولندي آرني سلوت كمدرب جديد للفريق، وهذا قد زاد من التكهنات بشأن مستقبل صلاح مع النادي.