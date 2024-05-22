نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد حسم مصير تشافي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات مصير تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على كف عفريت، بعد الخلافات الدائرة بينه وبين خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وأصبح تشافي قريب من الرحيل عن قيادة برشلونة، حسبما أشارت جميع الصحف الإسبانية، وأن أيامه أصبحت معدودة داخل قلعة البلوجرانا.

وقال سيرجي سول صحفي "موند ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاجتماع مع تشافي وديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة سيكون بداية الأسبوع المقبل لحسم مصير مدرب الفريق الكتالوني.

وأضاف:"ومن ثم في 30 مايو المقبل، سيتم الخروج بقرار نهائي عما إذا كان سيستمر تشافي كمدربًا لبرشلونة أم لا".

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم،حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.