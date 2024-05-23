نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاق الجولة 33.. ترتيب دوري روشن السعودي والهابطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ستنطلق منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو، حيث يشهد اليوم مواجهات من العيار الثقيل.

وتعد أبرز مواجهات اليوم الخميس 23-5-204 مباراة النصر ضد الرياض، الهلال ضد الطائي، الاتحاد ضد ضمك، الأهلي ضد الرائد.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 33

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 90 نقطة، ويأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 78، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

1- الهلال: 90 نقطة.

2- النصر: 78 نقطة.

3- الأهلي: 61 نقطة.

4- التعاون: 55 نقطة.

5- الاتحاد: 51 نقطة.

6- الاتفاق: 45 نقطة.

7- الفيحاء: 43 نقطة.

8- الفتح: 42 نقطة.

9- الشباب: 41 نقطة.

10- ضمك: 40 نقطة.

11- الخليج: 37 نقطة.

12- الرائد: 35 نقطة.

13- الوحدة: 35 نقطة.

14- الرياض: 31 نقطة.

15- الطائي: 31 نقطة.

16- الأخدود: 29 نقطة.

17- أبها: 29 نقطة.

18- الحزم: 21 نقطة.