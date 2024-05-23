نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي الهلال السعودي يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير "ماركا" الإسبانية أن هناك اتصالات مكثفة مع رافينها جناح الفريق الكتالوني من السعودية وقد تكون وجهته القادمة هي الهلال السعودي.

صفقة الهلال

ويسعي برشلونة بقيادة خوان لابورتا إلى بيع أحد نجوم الفريق الكتالوني الكبار من أجل توفير الأموال لدعم صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.