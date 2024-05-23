نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب جديد من "كاف" بشأن الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر في اتحاد الكرة عن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقديم تقارير طبية مفصلة حول اللاعبين المشاركين في قوائم الأندية في النسخ المقبلة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

طلب الاتحاد الإفريقي من الأندية المشاركة

وقد فاز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة التي أُقيمت مؤخرًا.

في حين يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في استاد القاهرة.

وأوضح المصدر أن "كاف" طلبت تقارير طبية مفصلة عن اللاعبين في قوائم الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة الطبية في "كاف" تواصلت مع اللجان الطبية المحلية، بما في ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدة على أهمية تقديم تقارير طبية مفصلة عن اللاعبين.

وأضاف المصدر أن اللجنة الطبية في "كاف" حددت متطلبات محددة يجب توافرها في تقارير اللاعبين الطبية، بهدف التصدي للمشاكل الصحية المفاجئة التي قد تحدث للأسطورة خلال المباريات.