نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات مرتقبة في تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الهلال مع نظيره فريق الطائي، اليوم الخميس 23 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الطائي

تُقام المباراة بين فريقي الهلال والطائي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الهلال والطائي عبر قناة ssc الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الطائي

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش.