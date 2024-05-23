نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمود الخطيب يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في تقرير خاص عبر شبكة "cnn" العالمية عن رحلته في الساحرة المستديرة منذ نشأته والفرق بين كرة القدم سابقا والآن.

وأكد الخطيب في حديثه أن المعادلة الصحيحة هي الحفاظ على النجاحات باستمرار وعدم الوقوف عند نقطة واحدة.

رسالة الخطيب لمحمد صلاح

وأكد بيبو بعد سؤاله عن محمد صلاح:" صلاح أصبح أسطورة مصرية، يتمتع بقدرات فنية وبدنية رائعة وعقل احترافي في إدارة حياته".

وتابع:" صلاح نجح بقوة في تقديم نفسه أمام العالم وكسب احترام الجميع، أصبح الآن يتمتع بحب كبير داخل نادي ليفربول وجماهيره الكبيرة".

وأختتم:" أتمنى أن يحقق صلاح لقب قاري مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".