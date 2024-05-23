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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في تقرير خاص عبر شبكة "cnn" العالمية عن رحلته في الساحرة المستديرة منذ نشأته والفرق بين كرة القدم سابقا والآن.



وأكد محمود الخطيب خلال لقاء مسجل عبر شبكة CNN العالمية: " إنجاز المغرب في كأس العالم الماضي، منحنا امل وطموح جديد في تخطي العديد من الحواجز للوصول إلى أبعد نقطة في كرة القدم العالمية".

الخطيب: إنجاز المغرب في كأس العالم منحنا طموحا جديدا والكرة شكلت شخصيتي

وتابع:" المغرب أكد للعالم كله أن الكرة العربية والافريقية، قادرة على الوصول إلى ذلك أن في المستقبل القريب، حيث سيكون هناك فريقا عربيا أو إفريقيا في المراحل النهائية من كأس العالم".

وواصل:" الأندية العربية والإفريقية، تمتلك وفرة في المواهب واساطير عديدة في كرة القدم، من الضروري أن يوجد دعم مالي ومعنوي مستمر من القارة بأكملها لمساعدة المنتخبات العربية والإفريقية في الوصول للمراحل المتقدمة من مسابقة كأس العالم".

وأختتم:" كرة القدم بالنسبة لي، كنت صغيرا اقوم بتوفير الأموال التي يمنحها لي والدي، في عطلة نهاية الأسبوع كنت اذهب وأشاهد فيلما مدته 15 دقيقة عن بيليه يعرض في إحدى السينمات في مصر، وأعتقد أن كرة القدم شكلت شخصيتي وحياتي".

