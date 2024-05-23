نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغير مفاجئ.. برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي مع هانزي فليك لخلافة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تفارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد توصل لاتفاق مع المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، هانزي فليك، ليحل محل تشافي هيرنانديز بدءًا من الموسم المقبل، وقد كثفت إدارة برشلونة مفاوضاتها مع فليك خلال الساعات الأخيرة بعد تغير مفاجئ في موقف النادي تجاه استمرار تشافي.

برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي مع هانزي فليك

انزعجت إدارة برشلونة من تصريحات تشافي التي انتقد فيها سياسة شراء اللاعبين وعدم القدرة على منافسة الأندية الكبرى في البطولات المختلفة.

وبحسب التقرير، فإن فليك سيكون المدرب القادم لبرشلونة، وقد حصل النادي الكتالوني على موافقة المدير الفني الألماني الذي يدير أعماله بيني زهافي، وهو صديق لرئيس برشلونة خوان لابورتا.

وذكرت الصحيفة أن العقد بين برشلونة وفليك سيكون لمدة عامين، ولكن على النادي الآن حل مشاكل عقد تشافي وطاقمه الفني وتسوية المستحقات المالية.

من المتوقع أن يتم حل الأمر بطريقة ودية، مع الإعلان عن رحيل تشافي بعد مباراة إشبيلية في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.

يتعين على جميع أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على قرار رحيل تشافي اليوم الخميس، ولكن وفقًا لصحيفة "آس"، لن تكون هناك مفاجآت أو اعتراضات. اختيار فليك جاء بناءً على رؤية لابورتا، الذي يعتقد أن المدرب الألماني هو الأنسب لمشروع برشلونة.

منذ عودة لابورتا إلى النادي، حاول التعاقد مع توماس توخيل أو يوليان ناجلسمان، ولكن استمر رونالد كومان في مهمته حتى تمت إقالته.