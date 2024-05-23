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أحمد جودة - القاهرة - يشهد بعد غد السبت، إقامة 5 مباريات نهائية على مستوى العالم، موزعين على نهائيين قاريين، و3 نهائيات كؤوس محلية أوروبية.

يأتي لقاء العين مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في مقدمة هذه المباريات، ويقام على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

كونوا على الموعد.. 5 نهائيات كروية حاسمة السبت

اللقاء القاري الثاني يجمع بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على إستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.



أما نهائيات الكؤوس المحلية في أوروبا، فهي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على إستاد ويمبلي بلندن في السادسة مساءً، ونهائي كأس ألمانيا بين باير ليفركوزن وكايزرسلاوترن على إستاد الملعب الأولمبي ببرلين في العاشرة مساءً، وأخيرًا كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وليون على ملعب بيار موروا في 11 مساءً.