نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لوبيتيجي مدربًا لـ وست هام يونايتد خلفًا لديفيد مويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي تعاقده مع المدير الفني جولين لوبيتيجي ليتولى تدريب الفريق خلفًا للمدرب ديفيد مويس. وأوضح وست هام في بيانه أن لوبيتيجي سيبدأ مهامه رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

لوبيتيجي مدربًا لـ وست هام يونايتد

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق أن مويس سيغادر منصبه كمدرب للفريق بنهاية الموسم الجاري، بناءً على اتفاق مشترك بين الطرفين.

يُذكر أن لوبيتيجي لديه تجربة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث درب فريق ولفرهامبتون. وقد شملت مسيرته التدريبية قيادة عدة أندية بارزة منها ريال مدريد، إشبيلية، وبورتو، بالإضافة إلى تدريب منتخب إسبانيا.

وقاد لوبيتيجي فريق إشبيلية إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2019-2020. تحت قيادة مويس، أنهى وست هام الموسم في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي الممتاز.